ВС РФ освободили населенный пункт Отрадное Харьковской области
13:20 06.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска освободили населенный пункт Отрадное в Харьковской области за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Подразделения группировки войск „Север“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Отрадное Харьковской области», — говорится в сообщении военного ведомства.
