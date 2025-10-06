0
НОВОСТИ

ВС РФ освободили населенный пункт Отрадное Харьковской области

13:20 06.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили населенный пункт Отрадное в Харьковской области за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск „Север“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Отрадное Харьковской области», — говорится в сообщении военного ведомства.

