Лондон готовит провокацию с атакой на гражданское судно в Европе — СВР РФ

14:12 06.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания готовит провокацию с атакой группы воюющих на стороне ВСУ россиян-предателей на гражданское судно иностранного государства в Европе. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ, поступившем в распоряжение ТАСС.

«По замыслу британцев, группа воюющих на стороне ВСУ россиян-предателей должна осуществить атаку на один из кораблей ВМС Украины или гражданское судно иностранного государства в одном из европейских портов. К настоящему моменту участники группы уже прибыли в Великобританию для обучения диверсионному делу. После „обнаружения“ террористов планируется объявить, что они действовали по „заданию Москвы“, — указано в тексте.

Как подчеркнули в СВР, расчет Лондона строится на том, что одержимая русофобией европейская политэлита «с радостью проглотит фейк о „злостных агентах Кремля“ для обоснования необходимости дальнейшего наращивания военной помощи Украине и милитаризации „единой Европы“ для борьбы с „российской агрессией“.

