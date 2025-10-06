0
НОВОСТИ

Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 465 военнослужащих в зоне СВО

14:32 06.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 465 военных в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 160 человек, от действий группировок «Запад» — до 230, «Южная» — до 225, «Центр» — более 410, на направлении «Восток» — свыше 370 и «Днепр» — до 70 военнослужащих соответственно.

