НОВОСТИ

Неработающие россияне должны сами платить взносы в фонд ОМС — Матвиенко

15:12 06.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трудоспособные неработающие россияне должны платить делать взносы в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Этот вопрос она подняла на парламентских слушаниях «О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028годов».

«У меня есть такая идея. В среднем работодатели за работников по стране платят в медстрах 45 тыс. рублей [в год]. Скажите пожалуйста, [есть] 700 тыс. неработающих в Москве. Они могут два месяца поработать, чтобы заработать хотя бы 45 тыс. и заплатить вот эту среднюю страховку в год, 45 тыс., коллеги? <…> Давайте отработаем. <…> Здоровый человек 45 тыс. в год может заплатить», — сказала Матвиенко.

По ее словам, «пенсионеры, дети, инвалиды, люди с ограниченным здоровьем — вопросов нет». «Но когда молодые, здоровые, работоспособного возраста нигде не работают… Это теневая занятость либо просто не хотят работать. Тогда вопрос — а за счет каких источников доходов они живут? <…> Получается, что те люди, которые честно работают, <…> они содержат оказание медицинской помощи огромному количеству трудоспособных неработающих граждан. Но это же несправедливо, это неправильно», — сказала председатель Совфеда.

Она предложила профильному комитету СФ по соцполитике проработать эту идею.

