Урожайность зерновых в РФ в 2025 году на 10% больше, чем в прошлом году — Патрушев
15:32 06.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Урожайность зерновых культур в России в 2025 году на 10% больше, чем в 2024 году. Прогноз по урожаю по итогам 2025 года в 135 млн тонн сохраняется, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
«В стране сейчас у нас активно идут уборочные работы. В этом году урожайность зерновых у нас больше, чем в прошлом году на 10%», — сказал Патрушев.
По его словам, прогноз по урожаю зерна в 2025 году сохраняется на уровне 135 млн тонн, в том числе порядка 88 млн тонн пшеницы.
