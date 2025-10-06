Объем ФНБ на 1 октября составил 13,2 трлн рублей — Минфин РФ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) по состоянию на 1 октября 2025 года составил 13,2 трлн руб., или 5,9% от прогнозируемого на 2025 год ВВП, сообщается на сайте Минфина России.

Объем ФНБ эквивалентен $158,8 млрд. На 1 сентября объем ФНБ составлял 13,14 трлн руб.

Объем ликвидных активов фонда на 1 октября составил 4,2 трлн руб. (1,9% ВВП, прогнозируемого на 2025 год), что эквивалентно $50,3 млрд. Объем ликвидных активов фонда на 1 сентября составлял 3,93 трлн руб.