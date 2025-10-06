Объем ФНБ на 1 октября составил 13,2 трлн рублей — Минфин РФ
16:00 06.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) по состоянию на 1 октября 2025 года составил 13,2 трлн руб., или 5,9% от прогнозируемого на 2025 год ВВП, сообщается на сайте Минфина России.
Объем ФНБ эквивалентен $158,8 млрд. На 1 сентября объем ФНБ составлял 13,14 трлн руб.
Объем ликвидных активов фонда на 1 октября составил 4,2 трлн руб. (1,9% ВВП, прогнозируемого на 2025 год), что эквивалентно $50,3 млрд. Объем ликвидных активов фонда на 1 сентября составлял 3,93 трлн руб.
НОВОСТИ
- 17:32 06.10.2025
- Каждый пятый взрослый в мире страдает от табачной зависимости — ВОЗ
- 17:12 06.10.2025
- Учебные центры ВСУ переводят вглубь страны из-за угрозы ударов — Сырский
- 17:00 06.10.2025
- Потребление сахара в РФ почти в 3 раза превышает рекомендуемую норму — Минсельхоз
- 16:32 06.10.2025
- Венгрия не будет вводить евро, поскольку не хочет еще больше сближаться с ЕС — Орбан
- 16:12 06.10.2025
- Налоговые изменения принесут бюджету РФ в 2026 г. дополнительные 2,3 трлн руб. — Силуанов
- 15:32 06.10.2025
- Урожайность зерновых в РФ в 2025 году на 10% больше, чем в прошлом году — Патрушев
- 15:13 06.10.2025
- Команда «Роснефть Триатлон» успешно выступила на соревнованиях IRONSTAR в Сочи
- 15:12 06.10.2025
- Неработающие россияне должны сами платить взносы в фонд ОМС — Матвиенко
- 15:00 06.10.2025
- Задуманная Лондоном провокация против РФ также ставит целью дискредитировать Китай — СВР
- 14:32 06.10.2025
- Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 465 военнослужащих в зоне СВО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать