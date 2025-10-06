Налоговые изменения принесут бюджету РФ в 2026 г. дополнительные 2,3 трлн руб. — Силуанов

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Изменения в Налоговый кодекс принесут федеральному бюджету РФ дополнительные 2,3 трлн руб. в 2026 году, заявил министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

«Общий объем налоговых изменений, которые позволят увеличить доходы бюджетов в следующем году, мы рассчитываем в размере 2,3 трлн руб.», — сказал он.