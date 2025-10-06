Венгрия не будет вводить евро, поскольку не хочет еще больше сближаться с ЕС — Орбан
16:32 06.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Венгрии пока не планирует вводить в стране единую европейскую валюту — евро, — поскольку не хочет устанавливать еще более тесные связи с Евросоюзом, который находится под угрозой распада. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью, опубликованном венгерской торгово-промышленной палатой в подкасте Economx Money Talks.
«Этот вопрос точно не будет стоять в моей повестке дня», — сообщил Орбан по поводу перспектив вхождения Венгрии в зону евро. Он пояснил, что «ЕС сейчас расшатывают», поэтому он не хотел бы еще больше связывать с этим объединением судьбу своей страны. «Если не произойдут радикальные перемены, то Евросоюз останется лишь временным эпизодом в нашей жизни», — сказал премьер.
Ранее правительство Венгрии неоднократно отмечало, что страна пока не готова к введению евро, поскольку не соответствует Маастрихтским критериям. Такие критерии установлены Договором о Европейском союзе от 1992 года и касаются финансово-экономических показателей, необходимых для вступления в еврозону. По ним оцениваются устойчивость финансовой системы, уровень цен и стабильность валютного курса.
Вопрос о вхождении в зону евро стоит перед Венгрией с тех пор, как она присоединилась к ЕС в 2004 году. Ранее правительство отмечало, что страна пока не может сделать такой шаг, поскольку не выдержит экономической конкуренции, в том числе из-за того, что лишится самостоятельной денежно-финансовой политики.
Действующий в рамках ЕС валютный союз объединяет сейчас 20 стран, официальной валютой которых является евро. Помимо Венгрии, среди членов ЕС единую валюту пока не используют Болгария, Дания, Польша, Румыния, Чехия и Швеция.
