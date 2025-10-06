Учебные центры ВСУ переводят вглубь страны из-за угрозы ударов — Сырский

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Учебные центры украинских вооруженных сил по линии фронта переводят в регионы вглубь страны на фоне угрозы ударов по подразделениям. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Учитывая дроновую и ракетную угрозу, продолжается работа по усилению безопасности учебных центров. Они все больше перемещаются вглубь страны, как можно дальше от линии фронта», — написал Сырский в телеграм-канале по итогам ежемесячного совещания.