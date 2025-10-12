Трамп: Не переживайте из-за Китая, все будет хорошо

20:51 Источник: Интерфакс

резидент США Дональд Трамп в воскресенье на фоне обострения торговых разногласий с Китаем заявил, что Вашингтон хочет помочь Пекину, а не навредить ему. "Не переживайте из-за Китая, все будет хорошо", - написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

Он отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин "не хочет (экономической - ИФ) депрессии для своей страны, и я тоже не хочу". "США хотят помочь Китаю, а не навредить ему", - добавил американский лидер.