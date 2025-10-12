0
0
159
НОВОСТИ

Трамп: Не переживайте из-за Китая, все будет хорошо

20:51 12.10.2025 Источник: Интерфакс

резидент США Дональд Трамп в воскресенье на фоне обострения торговых разногласий с Китаем заявил, что Вашингтон хочет помочь Пекину, а не навредить ему. "Не переживайте из-за Китая, все будет хорошо", - написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

Он отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин "не хочет (экономической - ИФ) депрессии для своей страны, и я тоже не хочу". "США хотят помочь Китаю, а не навредить ему", - добавил американский лидер.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:00 12.10.2025
Корабли Тихоокеанского флота ВМФ России прибыли во вьетнамский порт Дананг
0
146
20:30 12.10.2025
В Витебской области Белоруссии работники МЧС искали заблудившихся в Миорском и Шумилинском районах
0
180
20:17 12.10.2025
В Казахстане впервые избирают акима города
0
204
20:05 12.10.2025
Минэнерго РФ продолжает в ручном режиме стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов
0
211
19:21 12.10.2025
Борис Джонсон мог выступать за затягивание конфликта на Украине в интересах своего спонсора - The Guardian
0
276
17:00 12.10.2025
Ни один израильский представитель не будет принимать участия в «саммите мира» – власти Израиля
0
438
16:13 12.10.2025
Рано утром 13 октября начнется освобождение удерживаемых ХАМАС заложников – правительство Израиля
0
437
13:10 12.10.2025
Ненависть европейцев по отношению к РФ трудно «пробурить» даже американцам – Ушаков
0
660
11:45 12.10.2025
В ХАМАС заявили, что бойцы движения войдут в палестинскую национальную армию
0
686
09:20 12.10.2025
Переводить пенсии в цифровой рубль в обязательном порядке не планируется - Нилов
0
761

Возврат к списку