Трамп полагает, что может поговорить с РФ о Tomahawk прежде, чем поставлять их Киеву
09:05 13.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил, что до принятия решения относительно поставок американских ракет Tomahawak на Украину он, возможно, должен будет обсудить данный вопрос с российской стороной.
«Я, честно говоря, возможно, должен поговорить с Россией о Tomahawk», — сказал Трамп журналистам на борту своего самолета во время полета на Ближний Восток. Он добавил, что может отправить Киеву эти ракеты, если «не будет урегулирования» украинского конфликта.
Трамп также сообщил, что в телефонном разговоре, состоявшемся 11 октября, обсуждал с Владимиром Зеленским поставку этих ракет.
