0
0
21
НОВОСТИ

Мошенники стали под видом ФНС заставлять россиян снимать самозапрет на кредит

10:00 13.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Телефонные мошенники разработали несколько схем, чтобы заставить россиян снять самозапрет на кредиты. Это следует из материалов МВД России, имеющихся в распоряжении ТАСС.

Так, аферисты звонят от имени налоговой службы и сообщают потенциальной жертве о наличии задолженности или ошибке в кредитной истории. Для ее устранения они предлагают снять самозапрет на кредит. Еще один мошеннический сценарий, связанный со снятием самозапрета на кредиты, ведется от имени сотрудника банка. Псевдоработник банка говорит человеку об обнаружении подозрительных операций по счету. Чтобы сберечь деньги, он убеждает жертву временно снять самозапрет.

Третья схема обмана связана со звонком якобы сотрудника госструктуры. Мошенник сообщает человеку о возможности получения льгот или выплат, для оформления которых якобы необходимо снять самозапрет.

В МВД призвали в случае поступления подобных звонков или сообщений класть трубку и незамедлительно звонить в полицию.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 13.10.2025
ВС РФ еженедельно ликвидируют у ЛНР порядка 4 тыс. солдат ВСУ — Марочко
0
18
09:32 13.10.2025
Не менее 40 человек погибли, десятки пострадали в результате ДТП с автобусом в ЮАР
0
120
09:20 13.10.2025
Первая группа израильских заложников передана Красному Кресте в городе Газа — ТВ
0
148
09:05 13.10.2025
Трамп полагает, что может поговорить с РФ о Tomahawk прежде, чем поставлять их Киеву
0
177
09:00 13.10.2025
За ночь над регионами России сбиты 103 украинских БПЛА
0
173
21:00 12.10.2025
Корабли Тихоокеанского флота ВМФ России прибыли во вьетнамский порт Дананг
0
740
20:51 12.10.2025
Трамп: Не переживайте из-за Китая, все будет хорошо
0
768
20:30 12.10.2025
В Витебской области Белоруссии работники МЧС искали заблудившихся в Миорском и Шумилинском районах
0
749
20:17 12.10.2025
В Казахстане впервые избирают акима города
0
742
20:05 12.10.2025
Минэнерго РФ продолжает в ручном режиме стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов
0
746

Возврат к списку