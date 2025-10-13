Мошенники стали под видом ФНС заставлять россиян снимать самозапрет на кредит
10:00 13.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Телефонные мошенники разработали несколько схем, чтобы заставить россиян снять самозапрет на кредиты. Это следует из материалов МВД России, имеющихся в распоряжении ТАСС.
Так, аферисты звонят от имени налоговой службы и сообщают потенциальной жертве о наличии задолженности или ошибке в кредитной истории. Для ее устранения они предлагают снять самозапрет на кредит. Еще один мошеннический сценарий, связанный со снятием самозапрета на кредиты, ведется от имени сотрудника банка. Псевдоработник банка говорит человеку об обнаружении подозрительных операций по счету. Чтобы сберечь деньги, он убеждает жертву временно снять самозапрет.
Третья схема обмана связана со звонком якобы сотрудника госструктуры. Мошенник сообщает человеку о возможности получения льгот или выплат, для оформления которых якобы необходимо снять самозапрет.
В МВД призвали в случае поступления подобных звонков или сообщений класть трубку и незамедлительно звонить в полицию.
НОВОСТИ
- 10:05 13.10.2025
- ВС РФ еженедельно ликвидируют у ЛНР порядка 4 тыс. солдат ВСУ — Марочко
- 09:32 13.10.2025
- Не менее 40 человек погибли, десятки пострадали в результате ДТП с автобусом в ЮАР
- 09:20 13.10.2025
- Первая группа израильских заложников передана Красному Кресте в городе Газа — ТВ
- 09:05 13.10.2025
- Трамп полагает, что может поговорить с РФ о Tomahawk прежде, чем поставлять их Киеву
- 09:00 13.10.2025
- За ночь над регионами России сбиты 103 украинских БПЛА
- 21:00 12.10.2025
- Корабли Тихоокеанского флота ВМФ России прибыли во вьетнамский порт Дананг
- 20:51 12.10.2025
- Трамп: Не переживайте из-за Китая, все будет хорошо
- 20:30 12.10.2025
- В Витебской области Белоруссии работники МЧС искали заблудившихся в Миорском и Шумилинском районах
- 20:17 12.10.2025
- В Казахстане впервые избирают акима города
- 20:05 12.10.2025
- Минэнерго РФ продолжает в ручном режиме стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать