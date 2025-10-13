Украина не выживет без гигантского потока американского оружия — Рютте
17:00 13.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина не может выжить без значительного количества вооружений, которые США готовы поставлять на $15 млрд в год, поэтому правительства стран Европы должны «готовить деньги». Об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил на сессии Парламентской ассамблеи альянса в Любляне.
«Украина не выживет без гигантского потока американского оружия. Поэтому я очень счастлив, что президент США Дональд Трамп согласился вновь начать поставки, оплаченные европейцами», — сказал он. Выступление генсека транслировала пресс-служба НАТО.
По словам Рютте, США «могут передавать оружие на $10-12-15 млрд в год, включая ПВО и противоракетные системы, которых нет больше ни у кого». «Пожалуйста, обратитесь к своим правительствам, чтобы они выделяли деньги», — сказал генсек, обращаясь к депутатам ассамблеи.
НОВОСТИ
- 18:00 13.10.2025
- Точка невозврата для ВСУ в Купянске пройдена — Безуглая
- 17:32 13.10.2025
- Еврокомиссия не стала требовать от Израиля репарации за разрушения в Газе
- 17:12 13.10.2025
- В Европе царит «ледяной мир» — глава внешней разведки ФРГ
- 16:34 13.10.2025
- Собянин: Митинский дворец бракосочетания станет частью теплых семейных историй
- 16:32 13.10.2025
- Завершить украинский конфликт оказалось сложнее, чем конфликт на Ближнем Востоке — Трамп
- 16:12 13.10.2025
- Около 130 судов оказались заблокированы из-за забастовки моряков в Бельгии
- 16:00 13.10.2025
- На Украине сократили отопительный сезон на месяц
- 15:32 13.10.2025
- НАТО не должна сбивать самолеты РФ в своем пространстве без крайней необходимости — Рютте
- 15:12 13.10.2025
- Запуск «Томагавков» потребует участия США, это может плохо кончиться — Песков
- 15:00 13.10.2025
- ВСУ за сутки потеряли от действий российских подразделений около 1 500 человек
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать