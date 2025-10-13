Украина не выживет без гигантского потока американского оружия — Рютте

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не может выжить без значительного количества вооружений, которые США готовы поставлять на $15 млрд в год, поэтому правительства стран Европы должны «готовить деньги». Об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил на сессии Парламентской ассамблеи альянса в Любляне.

«Украина не выживет без гигантского потока американского оружия. Поэтому я очень счастлив, что президент США Дональд Трамп согласился вновь начать поставки, оплаченные европейцами», — сказал он. Выступление генсека транслировала пресс-служба НАТО.

По словам Рютте, США «могут передавать оружие на $10-12-15 млрд в год, включая ПВО и противоракетные системы, которых нет больше ни у кого». «Пожалуйста, обратитесь к своим правительствам, чтобы они выделяли деньги», — сказал генсек, обращаясь к депутатам ассамблеи.