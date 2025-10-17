0
Кураторы с Запада запрещают Санду встречаться с главой Приднестровья - депутат

20:45 17.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Молдавии Майя Санду избегает встреч с главой Приднестровья Вадимом Красносельским из-за запрета кураторов на Западе. Такое мнение высказал депутат Верховного Совета непризнанной республики Андрей Сафонов, комментируя отказ Санду вести переговоры с главой Приднестровья, о чем она сообщила сразу же после избрания на пост президента. На днях Санду вновь заявила, что не намерена менять свое решение и отказываться от существующих «проверенных и четких каналов коммуникации»

«Это искажение фактов и безответственная демагогия», — написал Сафонов на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он напомнил, что именно под переговоры на уровне первых лиц Молдавии и Приднестровья «был создан международный формат „пять плюс два“ (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС)».

Сафонов выразил сожаление, что руководитель Молдавии «сознательно отбрасывает это наследие. „Возможно, потому, что в ходе прямых переговоров от Кишинева могут потребовать дать дополнительные гарантии мира на Днестре, — полагает депутат. — Евроглобалисты запретили <…> давать такие гарантии“. По его мнению, Санду боится встречаться „с сильными переговорщиками ввиду собственной психологической уязвимости и эмоциональности“, а также потому, что „опасается услышать вопрос: с какой целью Запад накачивает Молдову оружием и требует увеличить армию до 10,5 тысячи человек? Не для нападения ли на Приднестровье?“


