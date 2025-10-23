За ночь над регионами России сбито 139 украинских БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь сбили 139 украинских БПЛА над регионами России, из них 56 — над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 139 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 56 — над территорией Белгородской области, 22 — над территорией Брянской области, 21 — над территорией Воронежской области, 14 — над территорией Рязанской области, 13 — над территорией Ростовской области, четыре — над территорией Республики Крым, два — над территорией Тамбовской области, два — над территорией Волгоградской области, два — над территорией Орловской области, два — над территорией Калужской области и один — над территорией Курской области», — сообщили в военном ведомстве.