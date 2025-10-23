Страны ЕС уже переругались, как поделить российские активы — Politico

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Евросоюза, не успев договориться об экспроприации суверенных активов России по схеме так называемого репарационного кредита, уже переругались о том, как их поделить, и стоит ли делиться ими с Вашингтоном. Об этом сообщило европейское издание Politico.

По его информации, эта новая драма грозит разыграться на открывающемся в четверг саммите Евросоюза.

«Франция, Германия и Италия намерены использовать „репарационный кредит“ для закупок оружия, произведенного в Европе», — отмечает издание. Они хотят, чтобы эти деньги «остались в Европе, а не ушли за Атлантический океан».

«Противоположный лагерь состоит из Нидерландов, скандинавских и прибалтийских стран, которые требуют, чтобы Украина была свободна выбирать, как распорядиться деньгами в соответствии с ее потребностями, в том числе закупать оружие у американских компаний», — продолжает издание.

Спор ведется вокруг итогового заявления саммита, в которое ведущие промышленные страны ЕС хотят включить фразу, что экспроприация российских активов должна способствовать «укреплению европейской оборонной промышленности».

Помимо этого, значительную часть денег Еврокомиссия намерена использовать на покрытие потребностей Киева во внешнем бюджетном финансировании. Дополнительно ситуацию осложняет тот факт, что под доходы от реинвестирования этих активов страны Группы 7 уже выделили Украине в 2024 году кредиты на примерно 45 млрд евро со сроком погашения до 2042 года, то есть Брюсселю нужно еще решить проблему, как он намерен погашать эти кредиты (в том числе странам ЕС), если приберет к рукам сами активы.

Еврокомиссия надеется на саммите добиться от лидеров стран ЕС принципиального одобрения присвоения блокированных в Бельгии суверенных активов России. В этом случае лидеры дадут Еврокомиссии мандат на разработку этого механизма. ЕК намерена прикрыть экспроприацию активов схемой так называемого репарационного кредита.