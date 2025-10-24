РФ занимает третье место в мире по поставкам рыбы и морепродуктов — вице-премьер Патрушев
15:00 24.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия занимает третье место в мире по поставкам рыбы и морепродуктов в физическом выражении, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на пленарной сессии Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.
«При этом Россия остается одним из крупнейших мировых экспортеров рыбы и морепродуктов. По объему их поставок в физическом весе мы занимаем третье место. В 2024 году за рубеж было направлено около 2 млн тонн рыбной продукции. Покупают ее порядка 90 государств», — сказал Патрушев.
Он отметил, что у России есть хорошие перспективы для дальнейшего наращивания торговли со странами Латинской Америки, Африки, Азии и Ближнего Востока.
«Но я отмечу, что роль России не только в масштабных поставках. Учитывая накопленную научную базу, мы помогаем другим странам развивать собственную рыбную отрасль. Одним из знаковых примеров является Большая африканская экспедиция», — подчеркнул вице-премьер.
