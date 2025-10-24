Герман Греф: Искусственный интеллект открывает большие перспективы в образовательной системе

14:37

24 октября в кампусе СберУниверситета состоялась IX конференция «Больше чем обучение», посвящённая теме «Homo cogitans (человек думающий): шаг в новый этап эволюции человека». В этом году мероприятие приобрело международный масштаб и собрало более 50 спикеров из России, Китая, ЮАР, ОАЭ, Канады и Великобритании.

Конференцию открыл президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, вместе с нейрофизиологом Александром Капланом и экспертом по обучению Ником Шеклтон-Джонсом они обсудили фундаментальные изменения в человеческом мышлении в эпоху ИИ.

«Искусственный интеллект становится новым участником нашей жизни — он помогает человеку осваивать всё больше областей знаний и деятельности, делая это быстрее и точнее, – отметил Герман Греф. – Это требует переосмысления подходов к образованию: темпы развития технологий опережают готовность институтов, и важно не ограничивать, а разумно интегрировать ИИ в процесс обучения, чтобы подготовить человека мыслящего — Homo cogitans — к жизни в новой технологической реальности».

В этом году программа конференции была расширена. Появились новые треки — «Непрерывное образование» и «Высшее образование». Последний организован совместно с НИТУ МИСИС и был посвящён роли университетов в развитии когнитивного потенциала студентов в эпоху искусственного интеллекта.

«Применение ИИ в обучении — одно из самых перспективных направлений. Сегодня проводятся десятки экспериментов, и искусственный интеллект уже лежит в основе всей образовательной экосистемы Сбера. А ключевой компетенцией для сотрудника становится умение работать с искусственным интеллектом», – сказал Герман Греф.

В панельной дискуссии приняли участие Дмитрий Ливанов (МФТИ), Ирина Мартусевич (НИУ ВШЭ), Илья Обабков (УрФУ) и Дауд Мамий (Адыгейский государственный университет), которые обсудили, какие компетенции — критическое мышление, социальный интеллект и способность решать задачи без готовых алгоритмов — сохранят конкурентное преимущество человека в мире ИИ.

В треке «Развитие организаций» принял участие Директор Центра индустрии образования Сбербанка Артем Соловейчик, в студийных включениях и параллельных дискуссиях – спикеры Школы 21, Фоксфорда, Нетологии и другие эксперты. В программе трека также выступили Антон Суворов (РЭШ), Сергей Салихов (НИТУ МИСИС), Сергей Журихин (университет при Правительстве Москвы) и Станислав Страупе (Центр квантовых технологий Сбера).

«Больше чем обучение» — одна из крупнейших конференций в области образования в России, объединяющая лидеров бизнеса, науки и технологий для обсуждения будущего обучения в эпоху искусственного интеллекта.