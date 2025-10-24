РФ может возобновить коммерческий вылов осетров в Азовском море
17:40 24.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия может возобновить коммерческий промысел осетров в Азовском море, сообщил журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на Международном рыбопромышленном форуме и выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.
«Сейчас по итогам мониторинговых исследований, мероприятий мы видим, что запасы осетра восстановились. Можно уже говорить о возобновлении коммерческого промысла этого вида рыб в Азовском море», — сказал Шестаков.
Он отметил, что объемы вылова могут составить порядка 150 тонн. «Да, объемы небольшие. Но в целом ситуация гораздо лучше стала с запасами», — подчеркнул Шестаков.
НОВОСТИ
- 18:37 24.10.2025
- Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прибыл в США - подтверждение
- 18:20 24.10.2025
- Макрон пообещал Украине дополнительную поставку истребителей Mirage
- 18:19 24.10.2025
- Впервые в России биометрия внедрена на морском общественном транспорте
- 17:12 24.10.2025
- Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев находится с визитом в США — CNN
- 17:00 24.10.2025
- Набиуллина объяснила, почему нельзя резко снизить ключевую ставку до 12%
- 16:32 24.10.2025
- ЦБ РФ ухудшил прогноз по инфляции на 2026 год до 4-5%
- 16:12 24.10.2025
- Москва приветствует желание кабмина Японии заключить мир с РФ — Песков
- 16:00 24.10.2025
- Москалькова рассчитывает на возвращение курян с Украины до Нового года
- 15:32 24.10.2025
- Путин и Алиев подтвердили настрой на развитие двусторонних отношений — Кремль
- 15:12 24.10.2025
- Кремль согласен «посмотреть через шесть месяцев» на результат новых санкций
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать