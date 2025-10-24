0
РФ может возобновить коммерческий вылов осетров в Азовском море

17:40 24.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия может возобновить коммерческий промысел осетров в Азовском море, сообщил журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на Международном рыбопромышленном форуме и выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.

«Сейчас по итогам мониторинговых исследований, мероприятий мы видим, что запасы осетра восстановились. Можно уже говорить о возобновлении коммерческого промысла этого вида рыб в Азовском море», — сказал Шестаков.

Он отметил, что объемы вылова могут составить порядка 150 тонн. «Да, объемы небольшие. Но в целом ситуация гораздо лучше стала с запасами», — подчеркнул Шестаков.

