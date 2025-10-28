За ночь над регионами РФ сбиты 17 украинских БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь сбили 17 украинских беспилотников над Калужской, Брянской областями и Московским регионом, сообщили в Минобороны России.

«В период с 23:00 27 октября до 07:00 мск 28 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 13 БПЛА — над территорией Калужской области, 3 БПЛА — над территорией Брянской области и 1 БПЛА — над территорией Московского региона», — сообщили в военном ведомстве.