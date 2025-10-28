За ночь над регионами РФ сбиты 17 украинских БПЛА
09:00 28.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы ПВО за ночь сбили 17 украинских беспилотников над Калужской, Брянской областями и Московским регионом, сообщили в Минобороны России.
«В период с 23:00 27 октября до 07:00 мск 28 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 13 БПЛА — над территорией Калужской области, 3 БПЛА — над территорией Брянской области и 1 БПЛА — над территорией Московского региона», — сообщили в военном ведомстве.
НОВОСТИ
- 10:00 28.10.2025
- Повышенные пени за долг по оплате ЖКУ не будут начислять до конца года — депутат
- 09:32 28.10.2025
- На востоке Эстонии построили новую радиолокационную станцию
- 09:20 28.10.2025
- Россия за восемь месяцев на 18% увеличила трубопроводные поставки газа в Турцию
- 09:05 28.10.2025
- Киев вывел почти всю боевую технику из Северска ДНР — Киселев
- 22:40 27.10.2025
- Военная помощь от западных партнеров Украине сократилась на 45% в этом году — депутат
- 22:30 27.10.2025
- Аудитория мессенджера Max составила 50 млн пользователей
- 22:00 27.10.2025
- Житель Запорожской области задержан по подозрению в переводах денег украинским спецслужбам
- 21:20 27.10.2025
- Автомобиль насмерть сбил двух детей на тротуаре на Урале, еще один ребенок в реанимации
- 20:50 27.10.2025
- На Балтике обнаружили рекордный самородок янтаря
- 20:40 27.10.2025
- Два человека погибли в результате опрокидывания плавучего крана в Севастополе — СК
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать