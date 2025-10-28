Киев вывел почти всю боевую технику из Северска ДНР — Киселев

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) вывело из Северска Донецкой Народной Республики практически всю боевую технику, так как в городе им негде ее укрывать. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

«Противник практически всю боевую технику с Северска уже вытащил, с учетом того, что ее там прятать абсолютно негде. Ее наши ребята там полностью сжигают», — сказал он.