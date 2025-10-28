Россия за восемь месяцев на 18% увеличила трубопроводные поставки газа в Турцию
09:20 28.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия по итогам января — августа 2025 года увеличила трубопроводные поставки газа в Турцию по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 18%, до около 14,6 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции.
Согласно информации ведомства, в августе Турция импортировала из РФ по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» суммарно 1,84 млрд куб. м.
Всего за восемь месяцев прокачка российского газа в Турцию достигла около 14,6 млрд куб. м (+18%).
