На востоке Эстонии построили новую радиолокационную станцию

09:32 28.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Строительство новой радиолокационной станции завершено в приграничном с Россией эстонском уезде Ида-Вирумаа. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR со ссылкой на Государственный центр оборонных инвестиций Эстонии.

По его информации, радарная станция возведена на терриконе бывшей шахты. Объект предназначен для мониторинга воздушного пространства восточной части балтийской республики.

Как отмечается, Министерство обороны Эстонии намерено разместить аналогичную радиолокационную станцию на острове Хийумаа в Балтийском море. Ее строительство планируют завершить в 2026 году.

