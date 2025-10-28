На востоке Эстонии построили новую радиолокационную станцию
09:32 28.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Строительство новой радиолокационной станции завершено в приграничном с Россией эстонском уезде Ида-Вирумаа. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR со ссылкой на Государственный центр оборонных инвестиций Эстонии.
По его информации, радарная станция возведена на терриконе бывшей шахты. Объект предназначен для мониторинга воздушного пространства восточной части балтийской республики.
Как отмечается, Министерство обороны Эстонии намерено разместить аналогичную радиолокационную станцию на острове Хийумаа в Балтийском море. Ее строительство планируют завершить в 2026 году.
НОВОСТИ
- 10:00 28.10.2025
- Повышенные пени за долг по оплате ЖКУ не будут начислять до конца года — депутат
- 09:20 28.10.2025
- Россия за восемь месяцев на 18% увеличила трубопроводные поставки газа в Турцию
- 09:05 28.10.2025
- Киев вывел почти всю боевую технику из Северска ДНР — Киселев
- 09:00 28.10.2025
- За ночь над регионами РФ сбиты 17 украинских БПЛА
- 22:40 27.10.2025
- Военная помощь от западных партнеров Украине сократилась на 45% в этом году — депутат
- 22:30 27.10.2025
- Аудитория мессенджера Max составила 50 млн пользователей
- 22:00 27.10.2025
- Житель Запорожской области задержан по подозрению в переводах денег украинским спецслужбам
- 21:20 27.10.2025
- Автомобиль насмерть сбил двух детей на тротуаре на Урале, еще один ребенок в реанимации
- 20:50 27.10.2025
- На Балтике обнаружили рекордный самородок янтаря
- 20:40 27.10.2025
- Два человека погибли в результате опрокидывания плавучего крана в Севастополе — СК
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать