Повышенные пени за долг по оплате ЖКУ не будут начислять до конца года — депутат

Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Повышенные пени за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) не будут начислять гражданам до конца 2026 года. Об этом заявил ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия).

«Повышенные пени за просрочку оплаты ЖКУ не будут начислять до конца 2026 года. Напомню, еще в марте правительство продлило до конца 2026 года особый порядок начисления пеней и штрафов за несвоевременную оплату услуг ЖКХ», — сказал депутат.

Он отметил, что при расчете пеней и штрафов в 2025 и 2026 годах используется размер ключевой ставки 9,5% годовых, действовавший на 27 февраля 2022 года. «Сделано это в целях поддержки наших граждан, так как расчет пеней за просрочку ЖКУ по нынешней ключевой ставке в 16,5%, а чуть раньше — вплоть до 21%, создал бы дополнительную финансовую нагрузку на россиян. Это социально важная мера поддержки», — сказал парламентарий.

Аналогичный порядок начисления пеней за просрочку платежей в сфере жилищно-коммунальных услуг действовал в 2022, 2023 и 2024 годах.

Пени по долгам за ЖКУ начисляются с 31-го дня просрочки в размере 1/300 ключевой ставки Центробанка от суммы долга за каждый день просрочки. С 91-го дня должнику начисляются пени в размере 1/130 ставки. В условиях резкого повышения ключевой ставки в 2022 году было принято решение ограничить влияние этого роста на пени в сфере ЖКХ.