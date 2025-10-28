Цикл снижения ставки захватит весь следующий год — Набиуллина

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цикл снижения ключевой ставки захватит весь 2026 год, при этом ЦБ РФ исходит из того, что нужно как можно быстрее завершить период высокого роста цен, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме.

«С июня мы вошли в цикл снижения ключевой ставки, за четыре месяца мы ее снизили на 4,5 п. п., по нашему прогнозу цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год», — сказала она.

Вместе с тем Набиуллина отметила, что все решения по ставке исходят из того, что нужно как можно быстрее завершить период высокого роста цен и при этом не допустить переохлаждения экономики.