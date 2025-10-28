0
НОВОСТИ

Власти Британии в ноябре начнут расселять мигрантов в военных казармах — The Times

10:20 28.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании с конца ноября начнет размещать нелегальных мигрантов в военных казармах. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники в МВД.

По информации издания, для размещения мигрантов будут использованы бараки армейской базы вблизи шотландского города Инвернесс и тренировочного военного лагеря в графстве Восточный Сассекс на юге Англии. Как говорится в статье, на этих объектах планируется разместить до 900 нелегалов. Всего же в будущем, пишет The Times, МВД намерено расселить в казармах на временной основе вплоть до 10 тыс. нелегальных мигрантов.

По задумке британского правительства, это должно снизить нагрузку на бюджет и помочь отказаться от дорогостоящего размещения нелегалов в гостиницах. По данным МВД Великобритании, по состоянию на март 2025 года в 210 отелях по всей стране были размещены 32 тыс. нелегальных мигрантов. Как говорится в докладе комитета по внутренним делам Палаты общин (нижней палаты парламента), распространенном 27 октября, Великобритания потратит за 10 лет, с 2019 по 2029 год, 15,3 млрд фунтов ($20,4 млрд) на содержание нелегальных мигрантов в отелях.

Впрочем, как писала в сентябре та же The Times со ссылкой на данные Национального аудиторского управления, планы по использованию бывших военных баз для размещения нелегалов могут обойтись бюджету дороже, чем действующая схема с арендой гостиниц. Правительство королевства пообещало отказаться от размещения мигрантов в отелях к 2029 году.

