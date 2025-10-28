Для продления водительских прав в РФ с 2026 года вновь нужна медкомиссия — эксперт
11:00 28.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российским водителям с 1 января 2026 года необходимо будет заново проходить медицинскую комиссию и получать соответствующее заключение для замены истекшего водительского удостоверения. Предыдущие три года справка не требовалась, так как права продлялись автоматически, сообщил ТАСС ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров.
Автоматическое продление водительских удостоверений, действующее в России с 2022 года, завершится с 1 января 2026 года.
«При замене водительского удостоверения в связи с истечением срока его действия нужно пройти медицинское освидетельствование. Данное правило предусмотрено ч. 1 ст. 23 Федерального закона „О безопасности дорожного движения“, — сказал эксперт.
Он уточнил, что, согласно законодательству, водителям в этой ситуации не требуется заново сдавать экзамены в Госавтоинспекции. Но прохождение медкомиссии является обязательным условием для получения новой медицинской справки, без которой заменить удостоверение невозможно.
Водительские удостоверения, истекавшие в 2022–2025 годах, были пролонгированы на три года. Срок считается от той даты, когда действие прав заканчивалось. Замена документа при этом не требовалась.
