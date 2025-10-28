0
0
95
НОВОСТИ

Для продления водительских прав в РФ с 2026 года вновь нужна медкомиссия — эксперт

11:00 28.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российским водителям с 1 января 2026 года необходимо будет заново проходить медицинскую комиссию и получать соответствующее заключение для замены истекшего водительского удостоверения. Предыдущие три года справка не требовалась, так как права продлялись автоматически, сообщил ТАСС ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров.

Автоматическое продление водительских удостоверений, действующее в России с 2022 года, завершится с 1 января 2026 года.

«При замене водительского удостоверения в связи с истечением срока его действия нужно пройти медицинское освидетельствование. Данное правило предусмотрено ч. 1 ст. 23 Федерального закона „О безопасности дорожного движения“, — сказал эксперт.

Он уточнил, что, согласно законодательству, водителям в этой ситуации не требуется заново сдавать экзамены в Госавтоинспекции. Но прохождение медкомиссии является обязательным условием для получения новой медицинской справки, без которой заменить удостоверение невозможно.

Водительские удостоверения, истекавшие в 2022–2025 годах, были пролонгированы на три года. Срок считается от той даты, когда действие прав заканчивалось. Замена документа при этом не требовалась.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 28.10.2025
Орбан задался вопросом, кто будет финансировать «то, что останется от Украины после войны»
0
14
11:20 28.10.2025
Экономика РФ идет по сценарию управляемого выхода из перегрева — Набиуллина
0
52
11:05 28.10.2025
В Крыму предотвращен теракт против высокопоставленного сотрудника МВД по республике
0
96
10:32 28.10.2025
Маск запустил собственную онлайн-энциклопедию — NYT
0
150
10:20 28.10.2025
Власти Британии в ноябре начнут расселять мигрантов в военных казармах — The Times
0
163
10:05 28.10.2025
Цикл снижения ставки захватит весь следующий год — Набиуллина
0
185
10:00 28.10.2025
Повышенные пени за долг по оплате ЖКУ не будут начислять до конца года — депутат
0
191
09:32 28.10.2025
На востоке Эстонии построили новую радиолокационную станцию
0
295
09:20 28.10.2025
Россия за восемь месяцев на 18% увеличила трубопроводные поставки газа в Турцию
0
253
09:05 28.10.2025
Киев вывел почти всю боевую технику из Северска ДНР — Киселев
0
315

Возврат к списку