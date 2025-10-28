0
0
87
НОВОСТИ

В Крыму предотвращен теракт против высокопоставленного сотрудника МВД по республике

11:05 28.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ России предотвратили в Крыму теракт в отношении высокопоставленного сотрудника МВД по Республике Крым, задержан завербованный спецслужбами Украины 19-летний житель Симферополя. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности РФ предотвращен террористический акт, планировавшийся спецслужбами Украины в отношении высокопоставленного сотрудника МВД по Республике Крым», — сообщили в ЦОС.

«Задержан 19-летний житель города Симферополя, гражданин РФ, завербованный противником посредством мессенджера Telegram. С целью совершения убийства сотрудника полиции фигурант арендовал квартиру напротив дома его проживания, где организовал наблюдение с использованием видеокамеры для выявления личного транспортного средства объекта посягательства, а также посредством схрона получил от противника компоненты самодельного взрывного устройства», — сообщили в ФСБ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 28.10.2025
Экономика РФ идет по сценарию управляемого выхода из перегрева — Набиуллина
0
39
11:00 28.10.2025
Для продления водительских прав в РФ с 2026 года вновь нужна медкомиссия — эксперт
0
94
10:32 28.10.2025
Маск запустил собственную онлайн-энциклопедию — NYT
0
145
10:20 28.10.2025
Власти Британии в ноябре начнут расселять мигрантов в военных казармах — The Times
0
157
10:05 28.10.2025
Цикл снижения ставки захватит весь следующий год — Набиуллина
0
182
10:00 28.10.2025
Повышенные пени за долг по оплате ЖКУ не будут начислять до конца года — депутат
0
185
09:32 28.10.2025
На востоке Эстонии построили новую радиолокационную станцию
0
289
09:20 28.10.2025
Россия за восемь месяцев на 18% увеличила трубопроводные поставки газа в Турцию
0
251
09:05 28.10.2025
Киев вывел почти всю боевую технику из Северска ДНР — Киселев
0
308
09:00 28.10.2025
За ночь над регионами РФ сбиты 17 украинских БПЛА
0
259

Возврат к списку