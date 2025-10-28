В Крыму предотвращен теракт против высокопоставленного сотрудника МВД по республике

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ России предотвратили в Крыму теракт в отношении высокопоставленного сотрудника МВД по Республике Крым, задержан завербованный спецслужбами Украины 19-летний житель Симферополя. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности РФ предотвращен террористический акт, планировавшийся спецслужбами Украины в отношении высокопоставленного сотрудника МВД по Республике Крым», — сообщили в ЦОС.

«Задержан 19-летний житель города Симферополя, гражданин РФ, завербованный противником посредством мессенджера Telegram. С целью совершения убийства сотрудника полиции фигурант арендовал квартиру напротив дома его проживания, где организовал наблюдение с использованием видеокамеры для выявления личного транспортного средства объекта посягательства, а также посредством схрона получил от противника компоненты самодельного взрывного устройства», — сообщили в ФСБ.