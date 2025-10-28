Экономика РФ идет по сценарию управляемого выхода из перегрева — Набиуллина
11:20 28.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская экономика в настоящее время двигается по сценарию управляемого выхода из перегрева, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме.
«Сейчас все указывает, что экономика идет по сценарию управляемого выхода из перегрева спроса. Рост спроса замедлился, а производственный потенциал, напротив, расширяется и постепенно нагоняет спрос», — сказала она.
При этом она отметила, что в целом основным ограничением для роста экономики остаются ресурсные возможности.
