Орбан задался вопросом, кто будет финансировать «то, что останется от Украины после войны»
11:32 28.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз исчерпал свои силы и средства, и совершенно непонятно, кто будет финансировать «то, что останется от Украины» после завершения конфликта с Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отметивший, что 23 октября присутствовал на саммите ЕС в Брюсселе и хорошо знаком с положением сообщества.
«Я своими глазами видел, что сегодня все европейские лидеры думают о войне. У Европы заканчиваются силы и деньги. Главный вопрос: кто будет финансировать то, что останется от Украины после войны? У кого на это есть деньги? Граждане каких стран Евросоюза готовы направлять миллиарды евро Украине, которая не в состоянии прокормить себя?» — написал глава правительства на своей странице в соцсети.
