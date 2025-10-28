0
0
153
НОВОСТИ

Парижская тюрьма, в которой содержится Саркози, заполнена на 180% — СМИ

13:32 28.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тюрьма Санте, в которую 21 октября был помещен бывший президент Франции Николя Саркози, сильно переполнена. Об этом сообщила радиостанция RTL.

По ее данным, тюрьма заполнена на 180%.

Франция уже несколько лет сталкивается с проблемой переполненности тюрем. По последним данным, в местах лишения свободы содержатся более 84 тыс. заключенных, тогда как они рассчитаны всего на 62 тыс.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 28.10.2025
Белоруссия не будет защищать Европу от мигрантов — Лукашенко
0
34
14:12 28.10.2025
Париж готовит к развертыванию на Украине воинский контингент численностью до 2 тыс. — СВР
0
82
14:01 28.10.2025
Сбер запустил спецпроект по использованию ИИ в поиске работы
0
99
14:00 28.10.2025
Республика Сербская будет противостоять попыткам Сараева поставлять оружие Киеву — Додик
0
107
13:20 28.10.2025
Зарубежные спецслужбы пытаются совершать диверсии на важных объектах РФ — Шойгу
0
194
13:05 28.10.2025
Макрон грезит военной интервенцией на Украину — СВР РФ
0
212
13:00 28.10.2025
Лукашенко призвал не обольщаться действиями США
0
215
12:32 28.10.2025
Закрытие границы со стороны ЕС стало частью гибридной войны с экономикой Китая — Лукашенко
0
223
12:20 28.10.2025
США отныне выиграют любую войну, в которой им придется участвовать — Трамп
0
250
12:05 28.10.2025
Верховный суд РФ инициировал создание суда Путинского района в Грозном
0
245

Возврат к списку