Парижская тюрьма, в которой содержится Саркози, заполнена на 180% — СМИ

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тюрьма Санте, в которую 21 октября был помещен бывший президент Франции Николя Саркози, сильно переполнена. Об этом сообщила радиостанция RTL.

По ее данным, тюрьма заполнена на 180%.

Франция уже несколько лет сталкивается с проблемой переполненности тюрем. По последним данным, в местах лишения свободы содержатся более 84 тыс. заключенных, тогда как они рассчитаны всего на 62 тыс.