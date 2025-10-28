Республика Сербская будет противостоять попыткам Сараева поставлять оружие Киеву — Додик
14:00 28.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) не намерена вводить санкции против России и будет противостоять попыткам Сараева поставлять оружие и боеприпасы Киеву. Об этом заявил лидер боснийских сербов Милорад Додик по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях III Минской международной конференции по евразийской безопасности.
«Существует вопрос <…> поведения политического Сараева, которое устойчиво негативно относится к Российской Федерации, на чем и построена часть их политики. Мы по-прежнему придерживаемся позиции, что не будем вводить никаких санкций против России и будем, насколько сможем, предотвращать попытки [боснийских] мусульман поставлять оружие и боеприпасы на Украину», — сообщил Додик Радио и телевидению Республики Сербской.
Он также подчеркнул, что боснийские сербы выступают против членства БиГ в НАТО.
