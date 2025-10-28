Сбер запустил спецпроект по использованию ИИ в поиске работы

14:01 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сбер представил проект о возможностях искусственного интеллекта в построении карьеры. Он показывает, как нейросети помогают кандидатам на всех этапах трудоустройства — от создания резюме и подготовки к интервью до выполнения тестовых заданий и адаптации в первый рабочий день.

Центральный элемент проекта — интерактивный лендинг с интеграцией нейромодели Сбера GigaChat. Посетители могут протестировать готовые промпты, разработанные и проверенные сотрудниками банка. С их помощью можно структурировать и улучшить резюме, подготовиться к сложным вопросам собеседования, эффективно выполнить тестовое задание и быстрее освоиться в новой команде.

«Сбер последовательно строит экосистему, где искусственный интеллект становится естественной частью повседневной жизни. Мы развиваем GigaChat как универсального помощника для решения рабочих и личных задач и делаем его доступным каждому. Наша цель — показать, что нейросети — это не абстрактная технология, а практичный инструмент, который уже сегодня помогает людям строить карьеру, развиваться и быть эффективнее. Мы видим в этом продолжение миссии бренда работодателя Сбера: вдохновлять, обучать и давать людям новые возможности. Фактически, ИИ становится новым «офисным навыком» XXI века — таким же базовым, как когда-то умение работать с компьютером. И наша задача как бренда — сделать этот переход простым, понятным и мотивирующим», – отметил управляющий директор – начальник центра развития бренда работодателя Денис Замалетдинов.

Проект также включает 20 историй амбассадоров — сотрудников Сбера из разных направлений, которые делятся личным опытом применения ИИ в карьере. Data-инженер Вадим Богачёв советует просить нейросеть сделать резюме чётким и лаконичным, акцентируя достижения. UX/UI-дизайнер Анастасия Русакова использовала ИИ для анализа рынка и упаковки своего опыта. Инженер Михаил Жуков отмечает, что искусственный интеллект помогает адаптировать формулировки под конкретную должность.

Чтобы взаимодействие с нейросетью было максимально эффективным, специалисты советуют формулировать запросы конкретно. Вместо общего «Напиши резюме» лучше задать задачу точнее: «Помоги описать ключевые навыки менеджера проектов». Качество ответа напрямую зависит от чёткости формулировки и заданной роли, например: «Ты — карьерный консультант».

ИИ также помогает репетировать собеседования, генерировать релевантные вопросы по вакансии и анализировать тестовые задания. В процессе адаптации он становится цифровым наставником — помогает разбираться в рабочих процессах, управлять временем и быстрее вливаться в новую команду.