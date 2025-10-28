Париж готовит к развертыванию на Украине воинский контингент численностью до 2 тыс. — СВР

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генштаб Вооруженных сил Франции готовит к развертыванию на Украине в помощь Киеву воинский контингент численностью до двух тысяч солдат и офицеров. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки РФ, которое есть в распоряжении ТАСС.

«По его [президента Франции Эмманюэля Макрона] указанию генштаб французских вооруженных сил готовит к развертыванию на Украине в помощь киевскому режиму воинский контингент численностью до двух тысяч солдат и офицеров», — указали в СВР.