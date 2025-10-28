Европейцам придется долго содержать Украину — Песков

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европе, взявшей «на поруки» киевский режим, явно еще долго и много придется раскошеливаться, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что Украине будет нужна финансовая поддержка Евросоюза в течение еще 2-3 лет.

«Явно, взяв на поруки такого „клиента“ в виде киевского режима, европейцам долго придется их содержать. Киевский режим умеет всемерно клянчить деньги, умеет тратить деньги так, что потом никаких следов найти невозможно. И думаю, что они будут продолжать эту практику, конечно же, — и не один, не два, не три года, — констатировал представитель Кремля. — Здесь европейцам нужно будет приготовиться к тому, что, если они будут так же, как сейчас, продолжать [действовать] в отношениях с киевским режимом, им придется раскошеливаться все дольше и все больше».