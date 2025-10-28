15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 420 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 205 человек, от действий группировок «Запад» — свыше 220, «Южная» — до 210, «Центр» — свыше 480, на направлении «Восток» — до 265 и «Днепр» — до 40 военнослужащих.