В Сбере рассказали о компетенциях в сфере искусственного интеллекта, необходимых любому руководителю
15:10 28.10.2025
Есть три основных компетенции в сфере искусственного интеллекта, без которых ни один руководитель крупной компании не удержится долго в своем кресле. Об этом заявил в своей колонке на сайте «Ведомости» первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.
Прежде всего, это «AI-грамотность». «Речь не о том, чтобы писать код, а о глубоком понимании, что может и чего не может ИИ, как он работает, какие данные ему нужны и как интерпретировать его выводы, – отметил он. – Без этого невозможно ставить корректные задачи и принимать взвешенные решения».
Далее — компетенция архитектора гибридных систем. «Умение проектировать не организационные схемы, а живые, гибкие рабочие процессы, где часть задач делегирована AI-агентам, а за человеком остаются критически важные функции: стратегия, креатив, эмоциональный интеллект, этическая оценка и конечное принятие решений», – пояснил Александр Ведяхин.
А кроме того, еще одной компетенцией должно быть «антихрупкое» лидерство. «Способность не просто управлять в условиях неопределенности, а использовать перемены как источник роста для компании. Лидер должен создавать культуру, в которой эксперименты с ИИ поощряются, быстрые неудачи считаются ценным опытом, а организация постоянно учится и адаптируется», – добавил Александр Ведяхин.
НОВОСТИ
- 16:00 28.10.2025
- Связь с Калининградом как частью РФ всегда будет обеспечена — Песков о заявлениях Литвы
- 15:32 28.10.2025
- Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 420 военнослужащих в зоне СВО
- 15:30 28.10.2025
- Аэропорт Горно-Алтайск впервые обслужил 500 тысяч пассажиров за неполный год
- 15:12 28.10.2025
- Европейцам придется долго содержать Украину — Песков
- 15:01 28.10.2025
- Сбер: Спрос на навыки в сфере искусственного интеллекта быстро растет
- 15:00 28.10.2025
- Число миллиардеров в Китае достигло рекордного уровня — исследование
- 14:58 28.10.2025
- Сбер: Уже более 70% компаний используют искусственный интеллект
- 14:50 28.10.2025
- Сбер: 2025 год станет годом рождения компаний совершенно нового типа – «компаний-пионеров»
- 14:32 28.10.2025
- Белоруссия не будет защищать Европу от мигрантов — Лукашенко
- 14:12 28.10.2025
- Париж готовит к развертыванию на Украине воинский контингент численностью до 2 тыс. — СВР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать