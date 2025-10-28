В Сбере рассказали о компетенциях в сфере искусственного интеллекта, необходимых любому руководителю

15:10

Есть три основных компетенции в сфере искусственного интеллекта, без которых ни один руководитель крупной компании не удержится долго в своем кресле. Об этом заявил в своей колонке на сайте «Ведомости» первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

Прежде всего, это «AI-грамотность». «Речь не о том, чтобы писать код, а о глубоком понимании, что может и чего не может ИИ, как он работает, какие данные ему нужны и как интерпретировать его выводы, – отметил он. – Без этого невозможно ставить корректные задачи и принимать взвешенные решения».

Далее — компетенция архитектора гибридных систем. «Умение проектировать не организационные схемы, а живые, гибкие рабочие процессы, где часть задач делегирована AI-агентам, а за человеком остаются критически важные функции: стратегия, креатив, эмоциональный интеллект, этическая оценка и конечное принятие решений», – пояснил Александр Ведяхин.

А кроме того, еще одной компетенцией должно быть «антихрупкое» лидерство. «Способность не просто управлять в условиях неопределенности, а использовать перемены как источник роста для компании. Лидер должен создавать культуру, в которой эксперименты с ИИ поощряются, быстрые неудачи считаются ценным опытом, а организация постоянно учится и адаптируется», – добавил Александр Ведяхин.