НОВОСТИ

Удары БПЛА зафиксированы рядом с промпредприятием в Марий Эл — власти

09:32 29.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспилотники нанесли удары по территории, расположенной недалеко от одного из промышленных предприятий в Марий Эл. Пострадавших и разрушений нет, сообщил глава республики Юрий Зайцев в своем телеграм-канале.

«Сегодняшней ночью Республика Марий Эл подверглась атаке БПЛА. Удары были зафиксированы недалеко от одного из промышленных предприятий региона. Разрушений и пострадавших нет. На месте падения беспилотников работают специалисты экстренных служб», — написал он.

