Более половины американцев считают, что США должны сотрудничать с Китаем — опрос
10:05 29.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более половины американцев считают, что Соединенным Штатам следует поддерживать дружеское взаимодействие с Китаем. Как свидетельствуют данные опроса, которое провел Чикагский совет по международным отношениям, граждане США постепенно меняют мнение на тему торговых связей с КНР.
По данным опроса, опубликованного на сайте организации, большинство американцев (53%) теперь говорят, что США должны иметь «дружеское сотрудничество» и взаимодействие с Китаем. В 2024 году таких было всего 40%. Американцы в целом (54%), а также большинство сторонников Демократической партии (81%) и независимых (58%) из числа опрошенных выступают против повышения тарифов на китайский импорт. Однако большинство сторонников Республиканской партии (67%), напротив, поддерживают более высокие тарифы.
Американцы разделились почти поровну по поводу того, ослабляет ли американо-китайская торговля (48%) или укрепляет (47%) национальную безопасность США. Тогда как в 2024 году большинство американцев считали, что она ослабляет американскую безопасность. Большинство демократов (60%) теперь считают, что торговля между США и Китаем укрепляет национальную безопасность, в то время как республиканцы (63%) продолжают рассматривать ее как ослабление безопасности.
