Пожар возник после попадания БПЛА в емкость с горюче-смазочными материалами в Симферополе

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал территорию столицы Республики Крым города Симферополя, в результате попадания БПЛА в емкость с горюче-смазочными материалами возник пожар, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«В результате атаки вражеского БПЛА на территории Симферополя было попадание в емкость с горюче-смазочными материалами. В результате возник пожар. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте», — написал он в своем телеграм-канале.