Пожар возник после попадания БПЛА в емкость с горюче-смазочными материалами в Симферополе

10:20 29.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал территорию столицы Республики Крым города Симферополя, в результате попадания БПЛА в емкость с горюче-смазочными материалами возник пожар, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«В результате атаки вражеского БПЛА на территории Симферополя было попадание в емкость с горюче-смазочными материалами. В результате возник пожар. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте», — написал он в своем телеграм-канале.

10:32 29.10.2025
Власти США планируют заменить половину местных начальников миграционной полиции — Axios
0
49
10:05 29.10.2025
Более половины американцев считают, что США должны сотрудничать с Китаем — опрос
0
109
10:00 29.10.2025
В Германии и Польше обеспокоены наплывом молодых беженцев из Украины — Politico
0
116
09:32 29.10.2025
Удары БПЛА зафиксированы рядом с промпредприятием в Марий Эл — власти
0
174
09:20 29.10.2025
КНР не откажется от воссоединения с Тайванем силой — канцелярия Госсовета
0
197
09:05 29.10.2025
Трамп утверждает, что США на 25 лет опережают весь мир в сфере атомных подлодок
0
220
09:00 29.10.2025
Силы ПВО за ночь сбили 100 украинских БПЛА над регионами России
0
189
23:30 28.10.2025
Сегодня за три вечерних часа ПВО РФ уничтожили 57 украинских дронов, три из которых летели к Москве
0
642
20:30 28.10.2025
Премьер Израиля поручил военным нанести мощные удары по Газе
0
766
20:14 28.10.2025
НАТО вместе с Литвой будет бороться с воздушными шарами - Рютте
0
785

