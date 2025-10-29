Власти США планируют заменить половину местных начальников миграционной полиции — Axios

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США планирует заменить до половины руководителей местных подразделений Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) США с целью усиления борьбы с нелегалами в стране. Об этом со ссылкой на источники сообщил портал Axios.

По данным портала, руководство МВБ и администрация президента США Дональда Трампа недовольны текущими темпами арестов и депортаций нелегальных мигрантов. Всего в стране действует 25 местных офисов ICE, МВБ планирует заменить руководителей в 12 из них. На места освобождаемых от должности в министерстве намерены назначать выходцев из других подведомственных МВБ структур — в частности из Пограничного патруля и Погранично-таможенной службы США.