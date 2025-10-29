Жертвами урагана «Мелисса» стали не менее семи человек — АР

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее семи человек стали жертвами урагана «Мелисса», который в начале недели обрушился на страны Карибского бассейна. Об этом сообщило агентство Associated Press (АР).

По его данным, три человека погибли на Ямайке, три — на Гаити, один погибший и один пропавший без вести зарегистрированы властями Доминиканской Республики.

Ураган «Мелисса» высшей, пятой, категории по шкале Саффира — Симпсона достиг побережья Ямайки во вторник. Скорость ветра в пиковые часы в его эпицентре составляла 82 м/с (295 км/ч). Он вызвал наводнения и многочисленные разрушения на острове. После выхода на сушу ураган ослаб до четвертой категории. В настоящий момент «Мелисса» уже считается ураганом третьей категории и движется на северо-северо-восток по направлению к восточной части Кубы, а далее, по прогнозу метеорологов, направится в сторону Багамских островов.