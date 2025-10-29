Жертвами урагана «Мелисса» стали не менее семи человек — АР
11:00 29.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Не менее семи человек стали жертвами урагана «Мелисса», который в начале недели обрушился на страны Карибского бассейна. Об этом сообщило агентство Associated Press (АР).
По его данным, три человека погибли на Ямайке, три — на Гаити, один погибший и один пропавший без вести зарегистрированы властями Доминиканской Республики.
Ураган «Мелисса» высшей, пятой, категории по шкале Саффира — Симпсона достиг побережья Ямайки во вторник. Скорость ветра в пиковые часы в его эпицентре составляла 82 м/с (295 км/ч). Он вызвал наводнения и многочисленные разрушения на острове. После выхода на сушу ураган ослаб до четвертой категории. В настоящий момент «Мелисса» уже считается ураганом третьей категории и движется на северо-северо-восток по направлению к восточной части Кубы, а далее, по прогнозу метеорологов, направится в сторону Багамских островов.
НОВОСТИ
- 12:05 29.10.2025
- Почти 17 млн россиян воспользовались самозапретом на выдачу кредитов — Набиуллина
- 12:00 29.10.2025
- В РФ будут наказывать за избыточную бюрократическую нагрузку на педагогов — Музаев
- 11:32 29.10.2025
- Проблему высокого роста цен надо решать, чтобы она не стала хронической — Набиуллина
- 11:20 29.10.2025
- Жительница Канска, обвиняемая в убийстве 3 детей, отправлена на принудительное лечение
- 11:05 29.10.2025
- У Украины осталось около 20-30% пригодных к бою танков — СМИ
- 10:32 29.10.2025
- Власти США планируют заменить половину местных начальников миграционной полиции — Axios
- 10:20 29.10.2025
- Пожар возник после попадания БПЛА в емкость с горюче-смазочными материалами в Симферополе
- 10:05 29.10.2025
- Более половины американцев считают, что США должны сотрудничать с Китаем — опрос
- 10:00 29.10.2025
- В Германии и Польше обеспокоены наплывом молодых беженцев из Украины — Politico
- 09:32 29.10.2025
- Удары БПЛА зафиксированы рядом с промпредприятием в Марий Эл — власти
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать