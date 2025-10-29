0
У Украины осталось около 20-30% пригодных к бою танков — СМИ

11:05 29.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские танковые батальоны испытывают нехватку вооружений и техники на фоне тяжелых потерь и трудностей с ремонтом поврежденных машин, у ВСУ осталось порядка 20-30% пригодных к бою танков. Об этом сообщил журнал Military Watch Magazine со ссылкой на украинские источники.

Командование ВСУ использует танки, чтобы продемонстрировать пехоте поддержку, что приводит к потере танков, указывает издание. Поскольку «украинская техника находится в поле зрения», выполняя такие маневры, «ее с легкостью атакуют беспилотники».

Компенсировать нехватку танков Киеву не удается даже за счет существенных трат на оборону. Поддержка западных союзников Украины и их поставки запчастей для неисправной техники также не меняет плачевное положение украинских танковых подразделений, заключает журнал.

