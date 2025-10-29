В РФ будут наказывать за избыточную бюрократическую нагрузку на педагогов — Музаев
12:00 29.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рособрнадзор будет проводить регулярные совещания с руководством регионов и общеобразовательных организаций, где педагоги перегружены бюрократической работой, с целью разъяснения им новых реалий взаимодействия с учителями. В случае репрессий в сторону педагогов Рособрнадзор будет относиться к руководству на местах соответствующим образом, сообщил глава ведомства Анзор Музаев на совещании по вопросам снижения бюрократической нагрузки на педагогических работников образовательных организаций.
«Приказы приняты окончательно и бесповоротно. Если раньше наказывали за отсутствие такого количества бумаг, то сейчас будут наказывать за то, что руководители общеобразовательных организаций избыточно требуют с педагогов ту или иную [бюрократическую] работу», — сказал он.
Глава ведомства подчеркнул, что отношение со стороны Рособрнадзора к руководству на местах будет таким же, как их отношение к учителям и воспитателям. По его словам, ведомство будет требовать от региональных министерств соблюдения прав педагогов.
