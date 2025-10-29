Москва опирается на оценку военных технологий РФ Путиным, а не Трампом — Песков
14:00 29.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Россия при оценке отечественных военных технологий опирается на заявления главы государства Владимира Путина. Так представитель Кремля ответил на просьбу прокомментировать слова американского лидера Дональда Трампа о том, что США на 25 лет опережают мир в сфере атомных подводных лодок.
«Мы в первую очередь обращаем внимание на заявления нашего президента, занимаемся нашим военно-технологическим развитием, нашего ВПК, для нас это главное», — подчеркнул Песков.
