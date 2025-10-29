Сбер представил новый функционал — чаевые и отзывы за один платеж
13:22 29.10.2025
Сбер запускает новый сервис: клиент может оставить чаевые и оценить обслуживание прямо на POS-терминале в рамках одного платёжного сценария. Такая возможность предоставлена впервые на рынке.
Теперь, посещая любимые места и используя новые биометрические терминалы Сбера, клиент любого банка сможет оставить оценку заведению. А при подключении партнёра к сервису СберЧаевые — отправлять чаевые в знак благодарности. Все эти функции стали частью одного устройства.
Новый сервис будет работать в подключённых к эквайрингу Сбера торговых точках — в кафе и ресторанах, услугах и магазинах розничной торговли.
Клиентский опыт простой и быстрый - чаевые, а также оценка заведения реализуются в рамках одной оплаты, сценарий универсальный для всех видов бизнеса.
Каждая оценка и комментарий (для подключённых партнёров) автоматически передаются в 2ГИС с пометкой «Подтверждён Сбером», что повышает доверие к оценке заведения. Для удобства мерчантов в приложении СберБизнес доступна панель управления отзывами: сводные метрики, аналитика от нейросети Сбера GigaChat, фильтры, отчёты и ответы на отзывы.
«Это уникальное решение на российском рынке эквайринга. Сервис работает на новых терминах Сбера, которых установлено на данный момент 1,5 миллиона. Экосистема прозрачной обратной связи выгодна всем: гостям, которые хотят быть услышанными; бизнесу, который стремится стать лучше; официантам и поварам, которым теперь ещё проще оставить чаевые, – рассказал Дмитрий Малых, старший вице-президент, глава блока «Транзакционный банкинг» Сбера. – В 2023 году Сбер первым на рынке представил новую линейку POS-терминалов, поддерживающих как привычные всем методы оплат картой, NFC, QR, так и самые инновационные – “Оплата улыбкой”. В августе 2025 года Сбер первым вернул бесконтактную оплату через iPhone – “Вжух” – и продолжает обновлять функционал своих терминалов».
