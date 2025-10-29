0
В очереди на границе Белоруссии с Литвой ожидают почти 1,6 тыс. грузовых машин

14:32 29.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия до сих пор не получила от литовской стороны официального уведомления о порядке работы пунктов пропуска на границе, в очереди ожидают почти 1,6 тыс. грузовых машин. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Государственного пограничного комитета.

«Госпогранкомитет до сих пор не получил от властей Литвы официального уведомления о порядке функционирования погранпереходов „Шальчининкай“ („Бенякони“) и „Мядининкай“ („Каменный Лог“). По состоянию на 12:00 (время совпадает с московским — прим. ТАСС) въезда на этих направлениях ожидают 1 580 грузовых и 10 легковых авто», — говорится в тексте.

По данным ведомства, контролирующие службы литовского «Шальчининкая» за сутки не пропустили на свою территорию ни одного автомобиля, в очереди находятся 720 грузовиков. При этом через погранпереход «Мядининкай» в Евросоюз проследовало 45 фур из 500 возможных, въезда ожидают 860 авто.

