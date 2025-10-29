Вэнс считает, что сложно дать прогноз относительно будущего украинского урегулирования
16:12 29.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что его мнение относительно будущего украинского урегулирования в последние полгода менялось, но точные прогнозы давать отказался.
«Если бы меня спросили об этом месяцев шесть или около того назад, я бы сказал, что они никогда не перестанут сражаться <…> Если бы вы спросили меня месяц назад, я бы сказал, что мы совершаем невероятный прогресс [в сторону мира]», — сказал политик в интервью газете New York Post.
По его мнению, сложно давать конкретные прогнозы относительно будущего урегулирования. По мнению вице-президента, обе стороны достигли «пункта, в котором отдача снижается».
НОВОСТИ
- 16:32 29.10.2025
- Трамп не может заставить РФ и Украину прекратить конфликт и перейти к переговорам — Вэнс
- 16:00 29.10.2025
- Суд в Петербурге снова арестовал на 13 суток уличную певицу Логинову
- 15:32 29.10.2025
- «Посейдон» уникален по скорости и глубине движения, его нельзя перехватить — Путин
- 15:29 29.10.2025
- Редевелопмент исторических промзон создает в Москве новые точки роста
- 15:12 29.10.2025
- Россияне должны иметь возможность купить рыбу по приемлемой цене — Путин
- 15:00 29.10.2025
- Украина не продержится до весны 2026 года без помощи Запада — The Times
- 14:32 29.10.2025
- В очереди на границе Белоруссии с Литвой ожидают почти 1,6 тыс. грузовых машин
- 14:12 29.10.2025
- ВС РФ поразили поезд, перевозивший вооружение и технику ВСУ
- 14:00 29.10.2025
- Москва опирается на оценку военных технологий РФ Путиным, а не Трампом — Песков
- 13:32 29.10.2025
- Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 490 военнослужащих в зоне СВО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать