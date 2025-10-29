Вэнс считает, что сложно дать прогноз относительно будущего украинского урегулирования

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что его мнение относительно будущего украинского урегулирования в последние полгода менялось, но точные прогнозы давать отказался.

«Если бы меня спросили об этом месяцев шесть или около того назад, я бы сказал, что они никогда не перестанут сражаться <…> Если бы вы спросили меня месяц назад, я бы сказал, что мы совершаем невероятный прогресс [в сторону мира]», — сказал политик в интервью газете New York Post.

По его мнению, сложно давать конкретные прогнозы относительно будущего урегулирования. По мнению вице-президента, обе стороны достигли «пункта, в котором отдача снижается».