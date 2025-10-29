Редевелопмент исторических промзон создает в Москве новые точки роста

15:29

Столичные районы, обладающие богатым промышленным наследием, сегодня получают новую жизнь благодаря масштабному редевелопменту. В частности, исторический район Лефортово, который в какой-то момент воспринимался едва ли не как периферийный, на самом деле является полноценной частью центра Москвы с уникальным градостроительным потенциалом. По мнению экспертов, именно здесь происходят одни из самых значимых преобразований в рамках редевелопмента промышленных территорий столицы.

«Лефортово – это не «юго-восток на отшибе», а полноценный центр Москвы, который формировал образ города еще со времен Петра I», – подчеркивает историк Филипп Смирнов. Район сохранил богатейшее наследие: от первого в Москве регулярного парка и памятников архитектуры до уникальных ансамблей фабрик и заводов.

Промышленное наследие – это колоссальный ресурс для обновления Москвы и наполнения их новыми смыслами и возможностями. По словам директора департамента городской недвижимости NF Group Андрея Соловьева, в Лефортово процесс перезагрузки фабричных кварталов уже запущен, благодаря глобальной реорганизации промзоны «Серп и Молот» и появлению комплекса бизнес-класса «Символ» с развитой инфраструктурой и собственным парком.

«Девелоперы научились видеть ценность в заводских постройках, которые становятся добавленной стоимостью к новым проектам», – подтверждает тренд Алексей Марчук, директор по продукту проектной организации «STEP City». На примерах таких объектов, как ЖК "Серебряный фонтан" или территория завода "Кристалл", видно, что историческая промышленная архитектура может быть успешно интегрирована в современную городскую среду, становясь основой для жилья, бизнеса и культурных инициатив.

Таким образом, редевелопмент становится ключевым инструментом в развитии Москвы, позволяя не стирать, а переосмысливать промышленное прошлое, создавая на его основе комфортные и функциональные районы для жизни и работы.