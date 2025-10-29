«Посейдон» уникален по скорости и глубине движения, его нельзя перехватить — Путин
15:32 29.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия успешно провела испытания подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергоустановкой. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время общения с военнослужащими. «Вчера мы провели еще одно испытание, еще одного перспективного комплекса, это безэкипажное подводное изделие „Посейдон“, тоже с ядерной энергетической установкой», — сказал Путин.
«Нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки-носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой аппарат прошел определенное количество времени. Это огромный успех», — сказал российский лидер.
Путин также заявил, что подводный аппарат «Посейдон» с ядерной энергоустановкой уникален по скорости и глубине движения, перехватить его невозможно.
«По скоростям и по глубинам движения этого беспилотного аппарата в мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится. И способов перехвата не существует», — сказал президент.
