0
0
167
НОВОСТИ

«Посейдон» уникален по скорости и глубине движения, его нельзя перехватить — Путин

15:32 29.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия успешно провела испытания подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергоустановкой. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время общения с военнослужащими. «Вчера мы провели еще одно испытание, еще одного перспективного комплекса, это безэкипажное подводное изделие „Посейдон“, тоже с ядерной энергетической установкой», — сказал Путин.

«Нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки-носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой аппарат прошел определенное количество времени. Это огромный успех», — сказал российский лидер.

Путин также заявил, что подводный аппарат «Посейдон» с ядерной энергоустановкой уникален по скорости и глубине движения, перехватить его невозможно.

«По скоростям и по глубинам движения этого беспилотного аппарата в мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится. И способов перехвата не существует», — сказал президент.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 29.10.2025
Трамп не может заставить РФ и Украину прекратить конфликт и перейти к переговорам — Вэнс
0
69
16:12 29.10.2025
Вэнс считает, что сложно дать прогноз относительно будущего украинского урегулирования
0
113
16:00 29.10.2025
Суд в Петербурге снова арестовал на 13 суток уличную певицу Логинову
0
133
15:29 29.10.2025
Редевелопмент исторических промзон создает в Москве новые точки роста
0
175
15:12 29.10.2025
Россияне должны иметь возможность купить рыбу по приемлемой цене — Путин
0
220
15:00 29.10.2025
Украина не продержится до весны 2026 года без помощи Запада — The Times
0
234
14:32 29.10.2025
В очереди на границе Белоруссии с Литвой ожидают почти 1,6 тыс. грузовых машин
0
266
14:12 29.10.2025
ВС РФ поразили поезд, перевозивший вооружение и технику ВСУ
0
307
14:00 29.10.2025
Москва опирается на оценку военных технологий РФ Путиным, а не Трампом — Песков
0
291
13:32 29.10.2025
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 490 военнослужащих в зоне СВО
0
322

Возврат к списку